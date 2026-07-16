Песков: кадровые перестановки в правительстве Украины не повлияют на ход СВО

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 60 0

Москва все еще ждет от Киева ответственных шагов на пути к миру.

Фото, видео: Reuters/Andrii Nesterenko

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Кремль не видит принципиального значения в смене премьер-министра Украины для хода специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы, конечно, отслеживаем все новости, связанные с киевским режимом, особенно в условиях продолжающейся СВО, но по большому счету никакого значения не имеет, кто министр обороны», — сказал он на брифинге.

Представитель Кремля подчеркнул, что для Москвы гораздо важнее другое — когда украинская сторона созреет для принятия ответственного решения, которое позволило бы перейти к мирному урегулированию и завершению боевых действий. По его словам, в Киеве прекрасно осведомлены о том, какие именно шаги для этого необходимо предпринять.

Заявление прозвучало на фоне масштабных кадровых перестановок в украинском правительстве.

За кандидатуру действующего генерального директора компании «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого выступили 289 депутатов, против проголосовал лишь один, семеро воздержались, а еще 21 парламентарий не стал голосовать вовсе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Верховная рада Украины назначила Сергея Корецкого премьер-министром.

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