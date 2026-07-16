ФИФА отложила наказание Аргентины после политического скандала

Сборная Аргентины избежит немедленных санкций после скандала с политическим баннером на чемпионате мира. По данным испанской радиостанции Cope, Международная федерация футбола откроет дисциплинарное дело, но окончательное решение примет лишь после финального матча против Испании, который состоится 19 июля.

Поводом для разбирательства стала акция аргентинских футболистов после победы над Англией в полуфинале. Во время празднования игроки развернули баннер с надписью «Мальвинские острова принадлежат Аргентине», тем самым затронув многолетний территориальный спор с Великобританией.

Регламент ФИФА запрещает любые политические заявления во время официальных турниров. Если действия команды признают нарушением, аргентинцам могут грозить дисциплинарные меры. При этом судьбу дела решат уже после того, как завершится борьба за главный трофей первенства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что телеведущая Ольга Бузова «с детства» является фанаткой аргентинского футболиста Лионеля Месси.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.