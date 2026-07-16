ФИФА отложила наказание Аргентины после политического скандала

|
Алена Куликова
Алена Куликова 59 0

Международная федерация футбола примет окончательное решение после финального матча.

Какое наказание предпримет ФИФА в отношении Аргентины

Фото: Reuters

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сборная Аргентины избежит немедленных санкций после скандала с политическим баннером на чемпионате мира. По данным испанской радиостанции Cope, Международная федерация футбола откроет дисциплинарное дело, но окончательное решение примет лишь после финального матча против Испании, который состоится 19 июля.

Поводом для разбирательства стала акция аргентинских футболистов после победы над Англией в полуфинале. Во время празднования игроки развернули баннер с надписью «Мальвинские острова принадлежат Аргентине», тем самым затронув многолетний территориальный спор с Великобританией.

Регламент ФИФА запрещает любые политические заявления во время официальных турниров. Если действия команды признают нарушением, аргентинцам могут грозить дисциплинарные меры. При этом судьбу дела решат уже после того, как завершится борьба за главный трофей первенства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что телеведущая Ольга Бузова «с детства» является фанаткой аргентинского футболиста Лионеля Месси.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.32
0.36 89.33
0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:07
«Тройка по информатике»: жена задержанного в Армении россиянина возмущена происходящим
19:58
Российские беспилотники поразили два локомотива для доставки военных грузов ВСУ
19:56
В Сочи задержали женщину, подозреваемую в истязании полуторагодовалого сына
19:51
В Конго уже 796 человек стали жертвами лихорадки Эбола
19:27
В центре Дубая прогремели взрывы
19:07
Пассажирский поезд Москва — Махачкала столкнулся с КамАЗом в Дагестане

Сейчас читают

Как выбрать духи, которые будут держаться весь день: главные ошибки при покупке
«Впервые слышу»: жена Галявиева резко ответила на слухи о психбольнице после свадьбы
Юридический блеф: адвокат раскрыл интригу с долгами Родригеза по алиментам
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео