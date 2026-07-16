СК начал проверку после резкого ухудшения самочувствия детей в метро Петербурга

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 24 0

У несовершеннолетних начались судороги.

Детям стало плохо на станции метро в Санкт-Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Следователи выясняют обстоятельства инцидента на станции метро «Пионерская» в Санкт-Петербурге, где дети обратились за помощью после ухудшения самочувствия, после чего их на носилках экстренно забрала скорая. Об этом сообщило главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу в канале в мессенджере МАКС.

По предварительным данным, днем 16 июля на станции метро в Приморском районе несколько детей почувствовали себя плохо, после чего им вызвали скорую помощь.

«Им незамедлительно была вызвана скорая медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что в вагоне метро, помимо детей, находились также взрослые, но их состояние не вызывает опасений. Также сообщается, что дети находились в подземке без сопровождения. Для установления всех обстоятельств произошедшего следственный отдел по Приморскому району организовал доследственную проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в подмосковном Зарайске посетители кафе обратились за медицинской помощью с признаками отравления. В больницу поступили 19 человек, среди которых были семь несовершеннолетних. Предварительно установлено, что 16 пострадавших употребляли блюда из одного заведения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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