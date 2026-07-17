Ипотека, новостройки и дороги будущего: главные темы встречи Путина и Хуснуллина

Как сделать, чтобы россияне получали купленные квартиры и дома вовремя и надлежащего качества? Ситуацию в строительной отрасли обсудили сегодня в Кремле. О будущем семейной ипотеки и о масштабных проектах, которые изменят транспортную карту страны, президенту доложил вице-премьер Марат Хуснуллин. Самые важные заявления — в материале корреспондента «Известий» Игоря Балдина.

На эту встречу замглавы правительства Марат Хуснуллин пришел с папкой, в которой сплошь цифры, в основном хорошие. Согласно им, почти пятая часть всех доходов в бюджет поступает от строительства.

«Строительная отрасль со смежными отраслями, она дает более 20% ВВП. Количество занятых у нас — 17,7%. Мы впервые стали строительной…» — сказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«17,7% от всех занятых в экономике?» — уточнил президент России Владимир Путин.

«17,7% от всех занятых. Это огромное количество», — ответил Хуснуллин.

Впрочем, есть и другие цифры, менее приятные. Темпы строительства в целом снизились. В первой половине 2026 года, например, сдали на 20% меньше новостроек, чем за тот же период прошлого.

«В этом году, Владимир Владимирович, есть небольшое снижение, но мы не можем каждый раз такие делать темпы, по 110 миллионов квадратных метров», — сказал Марат Хуснуллин.

Санкции и перебои с топливом, конечно, провоцируют финансовые проблемы. Спрос на ипотеку в целом упал. Но при этом все льготные программы правительству удалось сохранить.

«Удержали ипотеку, причем в первую очередь семейную, — мы видим, что население берет, население как платило шесть процентов, так независимо ни от чего платит. Мы все обязательства по всем видам ипотеки полностью выполняем», — сказал Марат Хуснуллин.

«Это самый надежный инструмент, да?» — спросил Владимир Путин.

«Да», — ответил Хуснуллин.

«Доля просрочки, по-моему, процент где-то, не больше», — заметил Путин.

«Даже чуть меньше», — уточнил Хуснуллин.

Строительство школ и больниц идет без отставания от графика. Особое внимание здесь уделяют так называемым опорным населенным пунктам — крупным селам и небольшим городам с населением до 50 тысяч человек.

«По вашему поручению 2160 опорных пунктов, вот недавно подводили итоги, все запланированные планы по улучшению на 30 процентов к 2030 году пока у нас выполняются», — сказал Марат Хуснуллин.

Создание полноценной инфраструктуры без хорошей логистики, конечно, невозможно. Поэтому правительство продолжает заниматься такими большими проектами, как транспортные коридоры. Крупнейший из них — «Европа — Западный Китай». Первый отрезок — от Петербурга до Тюмени — почти готов.

«Надеемся к концу года открыть трассу до Тюмени. Мы продолжаем строительство обходов Тюмени, Омска, Новосибирска», — сказал Марат Хуснуллин.

«Когда примерно до Тюмени дойдете?» — спросил Владимир Путин.

«Декабрь. Пока идем по графику», — ответил Хуснуллин.

И здесь хорошая новость. В июне немного снизили ключевую ставку. До конца года обещали уменьшить ее еще. Это стимулирует строительный рынок и дает надежду на то, что все проблемы отрасли удастся решить.

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