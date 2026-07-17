«Делают все, чтобы контактов не было»: Захарова о подходе ЕС к диалогу с Россией

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 27 0

Действия лидеров западных стран противоречат друг другу.

Как Захарова оценила подход ЕС к диалогу с Россией

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Захарова: в ЕС нет реальных инициатив по диалогу с Россией

В Евросоюзе нет реальных инициатив по диалогу с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире передачи на федеральном канале.

«Это (подход стран Европы. — Прим. ред.) противоположно тому, что называется поиском путей к переговорам и к контактам. Они как будто все производят для того, чтобы этих контактов не случилось», — подчеркнула Захарова.

Дипломат обратила внимание на то, что действия лидеров западных стран противоречат друг другу. По словам Захаровой, представители ЕС публично выказывают мнимую заинтересованность в мирном урегулировании. В то же время их реальные действия полностью исключают возможности для старта конструктивного диалога.

Ранее спикер дипведомства отметила, что если США выдвинут действенные предложения по урегулированию конфликта на Украине, то РФ не будет от них отказываться. Так она отреагировала на недавние слова американского лидера Дональда Трампа о возможном достижении перемирия.

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