Возлюбленный Лерчек впервые показал ее после курса химиотерапии

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Алена Куликова
Алена Куликова 33 0

Луис Сквиччиарини выложил снимок, когда пара вместе смотрела полуфинал чемпионата мира по футболу.

Как выглядит Лерчек после химиотерапии

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Возлюбленный блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, аргентинский тренер по танцам Луис Сквиччиарини на личной странице в социальных сетях опубликовал кадры, на которых блогер появилась без парика после завершения курса химиотерапии.

Сквиччиарини поделился снимком, как пара вместе смотрела полуфинал чемпионата мира по футболу. На фото блогер, сидя на диване, радуется победе сборной Аргентины. Чекалина предстала с короткой стрижкой, что стало первым подобным появлением после лечения.

Перед этим Сквиччиарини поздравил избранницу с важным этапом восстановления, подарив ей букет пионовидных роз.

Ранее танцор сообщил, что Валерия Чекалина прошла заключительный курс химиотерапии после диагностированного рака желудка четвертой стадии. Однако лечение продолжается: впереди таргетная терапия, которую, по словам Луиса Сквиччиарини, необходимо проходить один раз в две недели.

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