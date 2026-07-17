Суд приговорил россиянина к 13 годам колонии за передачу авиадеталей Украине

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 43 0

Мужчина собирался отправить подшипники для самолетов и вертолетов ВСУ.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pogiba Aleksandra; ЦОС ФСБ; 5-tv.ru

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Суд приговорил к 13 годам колонии агента Киева, планировавшего вывезти на Украину авиационные запчасти. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.

«Реализуя преступный умысел, направленный на оказание материально-технической помощи Украине, фигурант приобрел на территории Российской Федерации авиационные подшипники, применяемые для комплектования авиационной военной техники», — сообщили в пресс-релизе.

Купленные детали злоумышленник намеревался отправить за пределы России в обход законных процедур. Он планировал передать их на нужды украинского предприятия «Мотор Сич», обслуживающего самолеты и вертолеты Вооруженных сил Украины.

Следственное управление ФСБ России возбудило уголовные дела о государственной измене и контрабанде. Наказание по этим статьям мужчина будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Также ему дали штраф размером в один миллион рублей.

Ранее ФСБ предотвратила два теракта на Крымском мосту. Для атаки террористы планировали использовать два автомобиля, начиненных взрывчаткой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Суд приговорил россиянина к 13 годам колонии за передачу авиадеталей Украине

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