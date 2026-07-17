Виноваты лесные пожары: финал чемпионата мира по футболу могут перенести

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 32 0

Даты проведения других спортивных мероприятий в США уже были смещены.

Почему могут перенести финал ЧМ-2026

Фото: www.globallookpress.com/Rosa Veiga

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Финальный матч ЧМ-2026 могут перенести из-за лесных пожаров

Из-за лесных пожаров в Канаде финальный матч чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2026 могут перенести. Об этом сообщило издание Ole.

«За последние несколько часов после лесных пожаров в Канаде сработали несколько сигналов тревоги: дым распространился по нескольким городам страны и на север США. Токсичное облако, которое ставит под угрозу здоровье футболистов, тренеров и болельщиков», — уточнили в материале.

Высшая футбольная лига США (MLS) по этой причине уже перенесла матч между «Чикаго Файр» и «Ванкувер Уайткэпс». Поэтому и появились опасения, что финальную игру ЧМ-2026, которую планируют провести 19 июля на стадионе MetLife в Нью-Йорке, тоже могут перенести.

Пока задымление в США лишь усиливается, но есть вероятность, что к назначенной дате обстановка улучшится. Официальных объявлений от Международной федерации футбола (ФИФА) еще не поступало. Но в издании уточнили, что у организации существуют специальные протоколы для оценки ситуации и возможных изменений в расписании турнира.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ФИФА отложила наказание сборной Аргентины после политического скандала. Решение о дисциплинарных мерах будет принято после финального матча, где аргентинцы встретятся со сборной Испании.

Причиной разбирательств стал баннер с политическим лозунгом, который спортсмены продемонстрировали после победы над командой Великобритании.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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