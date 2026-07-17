Есть ли шанс на размножение? Ученые оценили риски рождения детей в космосе

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 33 0

Репродуктивное здоровье колонизаторов других планет станет критическим фактором выживания человечества.

Могут ли дети родиться в космосе без гравитации

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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SCMP: ученые оценили риски рождения детей в космосе

Будущее человечества за пределами Земли оказалось под вопросом из-за негативного влияния космических условий на репродуктивные функции организма. Об этом сообщило South China Morning Post.

Исследователи из Института технической физики в Шанхае и Университета Цинхуа в Пекине провели серию экспериментов на базе грузовых кораблей «Тяньчжоу», чтобы выяснить, как микрогравитация и радиация воздействуют на человеческие клетки.

Результаты работы показали, что процесс развития репродуктивных клеток в космосе протекает значительно хуже, чем в земных условиях.

В частности, эффективность формирования первичных половых клеток в условиях невесомости снижается почти в два раза. Темпы роста клеток, отвечающих за выработку сперматозоидов, замедляются более чем на 25%.

Несмотря на тревожные цифры, в данном исследовании есть и положительный момент, который ученые называют «лучом надежды». Эксперты Китайской академии наук впервые в мировой истории смогли успешно осуществить внедрение эмбриональных стволовых клеток человека в зародышевые клетки непосредственно в космическом пространстве.

Этот прорыв доказывает саму возможность биологического развития в условиях орбитального полета, хотя и с серьезными потерями в качестве и скорости процесса.

Основными факторами, подавляющими нормальный рост клеток, специалисты называют отсутствие привычной гравитации и воздействие космического излучения.

Полученные данные станут фундаментом для дальнейшего изучения безопасности долгосрочных миссий и потенциальной возможности колонизации других планет, где репродуктивное здоровье экипажа станет критическим фактором выживания вида.

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