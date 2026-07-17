Вдову Юрия Николаева похоронили в Москве

Вдову народного артиста России Юрия Николаева Элеонору Николаеву похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщило РИА Новости.

Вдова телеведущего умерла 12 июля 2026 года в возрасте 74 лет. Ее похоронили рядом с супругом, которого не стало 4 ноября 2025 года. Оба супруга похоронены на 21-м участке Троекуровского кладбища под надгробием с цветами — алыми и белыми розами, лилиями, ирисами и альстромериями.

Элеонора появилась на свет 28 ноября 1951 года, окончила Московский финансовый институт. По специальности женщина была экономистом.

Николаевы поженились в 1975 году, Элеонора помогала супругу вести денежную документацию, а также работала финансовым директором компании АО «ЮНИКС».

Муж и жена прожили в союзе более 50 лет. Для Николаева это был второй брак.

Ранее в Москве в театре на Таганке простились с народным артистом России, актером Юрием Смирновым. Он умер 11 июля на 88-м году жизни.

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