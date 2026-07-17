Заложник отношений: мужчина следил за бывшей при помощи зубной пасты собаки

Мужчина следил за бывшей девушкой при помощи зубной пасты собаки

Мужчина начал взвешивать тюбик собачьей пасты после каждого использования, чтобы доказать, что его бывшая девушка плохо заботится о питомце. Об этом рассказала пользовательница Reddit с ником GirlDinnerDiaries.

Необычная история развернулась вокруг влюбленных, которые после десяти лет отношений приняли решение расстаться. Но они сохранили совместную опеку над пожилым йоркширским терьером.

Конфликт обострился, когда женщина внезапно получила счет от ветеринара на сумму 600 долларов (около 47 тысяч рублей) за обследования, на которые она не давала своего согласия.

Эти средства ранее планировалось потратить на плановую чистку зубов собаки. В ходе выяснения отношений мужчина обвинил бывшую партнершу в отсутствии любви к питомцу и заявил, что у него есть неоспоримые доказательства ее халатности.

Как оказалось, он тайно фиксировал вес зубной пасты, чтобы уличить женщину в том, что она использует слишком мало средства при чистке зубов псу и тем самым портит его здоровье.

Ситуация вызвала бурный отклик на платформе Reddit, где публикация набрала тысячи просмотров и комментариев.

Пользователи выразили глубокое сочувствие женщине, отметив, что совместная опека над домашним животным с бывшим партнером часто превращается в кошмар.

По мнению автора поста, ее экс-бойфренд намеренно собирал «досье», чтобы использовать собаку как инструмент для психологического давления и манипуляций.

Несмотря на сильную привязанность к терьеру, героиня истории осознала, что ее питомец стал заложником токсичных отношений.

Комментаторы советовали женщине обратиться за юридической помощью и пересмотреть условия общения, чтобы прекратить тотальный контроль со стороны мужчины.

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