Получивший 99 баллов из 100 ученик пересдал ЕГЭ с таким же результатом

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 69 0

Теперь молодой человек планирует поступать в Московский физико-технический институт.

Как пересдал ЕГЭ ученик который получил 99 баллов из 100

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
ЕГЭ

Получивший 99 баллов из 100 за Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике выпускник школы № 57 Александр Щаницын пересдал экзамен с таким же результатом.

«Результаты пришли, у меня снова 99 баллов», — сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам выпускника, теперь он планирует поступать в Московский физико-технический институт (МФТИ) по направлению «Общая и прикладная физика».

Ранее 9 июля молодой человек заявил, что планирует пойти на пересдачу ЕГЭ по профильной математике и добиться результата в 100 баллов. Он объяснил, что допустил «обидную» ошибку в одном из тестовых заданий первой части и в задании номер 19 во второй части.

Ранее стали известны регионы-лидеры по числу стобалльников на ЕГЭ за основной период. Рейтинг возглавил Санкт-Петербург, второе место заняла Московская область. Особый рекорд был установлен в Москве — Екатерина Малкова из инженерного класса получила максимальные 100 баллов сразу по пяти предметам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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