Умерла актриса фильма «Один дома 2» Бренда Фрикер

Актриса, первая ирландская обладательница «Оскара» Бренда Фрикер умерла в возрасте 81 года. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, последний год актриса была прикована к постели.

Известность Фрикер принесла роль в драме «Моя левая нога», вышедшей в 1989 году. За образ матери героя Дэниела Дэй-Льюиса актриса получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса второго плана».

Миллионы зрителей также запомнили Фрикер по роли «Голубиной леди» в фильме «Один дома 2». Кроме того, она на протяжении многих лет снималась в сериале BBC «Катастрофа», где исполняла роль медсестры Меган Роуч.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в возрасте 74 лет скончалась британская певица Бонни Тайлер. Артистка умерла в одной из клиник Португалии, где проходила лечение после тяжелого заболевания и перенесенной операции. Ее хриплый вокал и песни стали символом рок-баллад 1980-х годов.

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