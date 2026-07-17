Девушка на параплане врезалась в ЛЭП на Ямале — пострадавшая в больнице

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 31 0

Транспортная прокуратура проводит проверку.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Telegram/Уральская транспортная прокуратура/uraltransprok; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Девушка на параплане врезалась в ЛЭП на Ямале

В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа параплан столкнулся с высоковольтной линией электропередачи (ЛЭП), в результате один из участников полета получил ожоги. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в канале в мессенджере МАКС.

Инцидент произошел 16 июля около 23:00 по местному времени во время полета частных лиц на параплане. В результате происшествия пострадала девушка. Она была госпитализирована для оказания медицинской помощи. Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

«Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента с парапланеристами в Надымском районе», — говорится в сообщении.

Специалисты оценят соблюдение требований законодательства о безопасности использования воздушного пространства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кабардино-Балкарии в результате жесткой посадки параплана погиб 68-летний житель Москвы. По предварительным данным, мужчина выполнял одиночный полет неподалеку от парадрома «Флай Чегем». Во время полета он не справился с управлением, после чего летательный аппарат упал в верховьях Чегемского ущелья.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.32
0.36 89.33
0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:59
Омбудсмен Львова-Белова рассказала о будущем спасенной из Константиновки Софии
17:32
Два человека погибли в Крыму в результате атаки ВСУ
17:01
Шутка оказалась пророческой: история любви Светланы и Александра Масляковых длиною в 53 года
17:00
Почему рак груди «молодеет»: онколог перечислил главные угрозы для женщин
16:53
«Все та же пещерная русофобия»: какой будет политика Великобритании при новом премьере
16:45
Названа причина смерти вдовы Александра Маслякова

Сейчас читают

Варенье из крыжовника на зиму: 10 лучших рецептов, которые точно стоит попробовать
«Пусть у всех будут мамы!» — Галыгин о боли разлуки ребенка с матерью
«Все получилось»: как Вадим Галыгин реализовал свою заветную мечту
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео