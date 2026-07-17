Девушка на параплане врезалась в ЛЭП на Ямале

В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа параплан столкнулся с высоковольтной линией электропередачи (ЛЭП), в результате один из участников полета получил ожоги. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в канале в мессенджере МАКС.

Инцидент произошел 16 июля около 23:00 по местному времени во время полета частных лиц на параплане. В результате происшествия пострадала девушка. Она была госпитализирована для оказания медицинской помощи. Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

«Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента с парапланеристами в Надымском районе», — говорится в сообщении.

Специалисты оценят соблюдение требований законодательства о безопасности использования воздушного пространства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кабардино-Балкарии в результате жесткой посадки параплана погиб 68-летний житель Москвы. По предварительным данным, мужчина выполнял одиночный полет неподалеку от парадрома «Флай Чегем». Во время полета он не справился с управлением, после чего летательный аппарат упал в верховьях Чегемского ущелья.

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