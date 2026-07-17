Томас Андерс отклонил предложение о возрождении Modern Talking

Немецкий музыкант Томас Андерс, известный в качестве участника дуэта Modern Talking, сообщил, что не планирует возвращаться к совместной работе с Дитером Боленом. Об этом артист написал в соцсетях.

Андерс подчеркнул, что горд успехом Modern Talking и благодарен поклонникам, но сосредоточен на сольной карьере и предстоящем туре по Германии. Он также отметил, что продолжает исполнять хиты дуэта на своих сольных концертах и пожелал Болену успехов в будущих проектах.

«Совместное возвращение на сцену для меня не стоит на повестке дня. <…> Но в то же время я счастлив и горд тем, что после нашего расставания 23 года назад я успешно построил собственную карьеру. Мой взор со многими новыми идеями обращен в будущее», — написал Андерс.

По его словам, основное внимание он уделяет подготовке к гастролям по Германии. Артист также отметил, что в программу его сольных выступлений традиционно входят самые известные композиции Modern Talking.

Ранее Болен рассказал газете Bild о желании возродить Modern Talking и пригласил Андерса вернуться к совместной деятельности. В интервью он заявил, что «история ненависти» между музыкантами завершена.

Modern Talking был создан в 1984 году в Западном Берлине и добился мировой популярности с дебютным синглом You’re My Heart, You're My Soul. Дуэт распался в 1987 году, затем воссоединился на 11 лет для записи новой музыки и совместных выступлений до 2003 года. Коллектив считается одним из самых успешных в Германии, общие продажи альбомов оцениваются более чем в 200 миллионов экземпляров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что музыкант Дитер Болен подвергся критике в странах Балтии после своих высказываний об украинском конфликте. Болен заявил, что опасается возможной глобальной войны и выступил против антироссийских санкций, а также разрыва экономических связей между Германией и Россией.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.