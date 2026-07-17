В Китае восемь человек погибли в результате обрушения горного склона в черте города

В Китае восемь человек погибли в результате обрушения горного склона

По меньшей мере восемь человек погибли в результате обрушения горного склона в городе Чунцин на юго-западе Китая. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Уточняется, что еще 34 человека числятся пропавшими без вести. ЧП произошло во второй половине дня 17 июля по пекинскому времени в уезде Пэншуй. На месте происшествия работают сотни спасателей. Власти эвакуировали из прилегающих районов более 1,1 тысячи человек.

Другие подробности случившегося, включая причины обрушения, не приводятся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Татарстане произошло обрушение участка дороги на трассе Сарманово — Набережные Челны. Инцидент случился на 41-м километре дороги из-за подмыва водопропускной трубы, что привело к разрушению части дорожного полотна. Пострадавших в результате происшествия нет.

Движение на поврежденном участке временно перекрыли, при этом организовали объезд. Для устранения последствий привлекли сотрудников экстренных служб и специализированную технику.

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