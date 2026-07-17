Мерц допустил появление новой ядерной доктрины в Европе

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возможном формировании новой ядерной доктрины в результате расширения сотрудничества Берлина и Парижа. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, трансляцию которой вел телеканал Phoenix.

Мерц отметил, что впервые принял предложение французской стороны совместно рассматривать вопросы, связанные с ядерным сдерживанием. По его словам, Германия продолжает укреплять обороноспособность и изучает возможности взаимодействия с Францией в этой сфере.

«Мы укрепляем нашу обороноспособность, серьезно рассматривая предложение, которое французское правительство сделало нам в сфере ядерного сдерживания <…> Возможно, это приведет к появлению новой доктрины, но сегодня говорить об этом еще слишком рано», — сказал канцлер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Норвегия решила присоединиться к системе французского ядерного сдерживания. Премьер-министр страны Йонас Гар Стере заявил, что решение принято с учетом ситуации в сфере безопасности в Европе. Соглашение в оборонной сфере было подписано во время его визита в Париж и встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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