Жуткий взрыв: момент покушения на украинского олигарха Ермолаева в Монако попал на видео

Момент покушения на украинского олигарха Ермолаева в Монако попал на видео

Момент покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева и его семью в Монако попал на видео. Кадры опубликовал генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

По данным следствия, запись удалось восстановить с камер наблюдения, которую исполнители заранее установили рядом с местом преступления, чтобы доказать выполнение заказа.

Покушение произошло 29 июня. В результате взрыва пострадали сам предприниматель, его 13-летний сын и спутница Анна Насобина. Сообщается, что женщина получила тяжелые травмы, а Ермолаев впал в кому, но 4 июля он пришел в сознание, и его состояние постепенно улучшается.

Следствие считает, что взрывное устройство возле входной двери заложила 39-летняя украинка Анастасия Березовская. Позже ее тело обнаружили на территории Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что действующий сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Украины признался в убийстве главной подозреваемой по делу о покушении на Вадима Ермолаева.

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