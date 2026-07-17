Жуткий взрыв: момент покушения на украинского олигарха Ермолаева в Монако попал на видео
Кадры выложил генпрокурор Украины Кравченко.
Фото, видео: Reuters/Alexandre Dimou; Telegram/Офіс Генерального прокурора/pgo_gov_ua; 5-tv.ru
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Момент покушения на украинского олигарха Ермолаева в Монако попал на видео
Момент покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева и его семью в Монако попал на видео. Кадры опубликовал генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
По данным следствия, запись удалось восстановить с камер наблюдения, которую исполнители заранее установили рядом с местом преступления, чтобы доказать выполнение заказа.
Покушение произошло 29 июня. В результате взрыва пострадали сам предприниматель, его 13-летний сын и спутница Анна Насобина. Сообщается, что женщина получила тяжелые травмы, а Ермолаев впал в кому, но 4 июля он пришел в сознание, и его состояние постепенно улучшается.
Следствие считает, что взрывное устройство возле входной двери заложила 39-летняя украинка Анастасия Березовская. Позже ее тело обнаружили на территории Украины.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что действующий сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Украины признался в убийстве главной подозреваемой по делу о покушении на Вадима Ермолаева.
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