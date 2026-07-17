Мощный пожар охватил швейный цех в Подмосковье

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 26 0

Площадь возгорания достигла уже 4000 квадратных метров.

Фото, видео: Прокуратура Московской области/epp.genproc.gov.ru; 5-tv.ru

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Огромный ангар загорелся в Серпухове, внутри находится швейный цех. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

В ведомстве отметили, что площадь пожара достигла уже 4000 квадратных метров.

«Сегодня, 17 июля 2026 года, поступило сообщение о возгорании в ангаре на территории Серпухова. Площадь пожара составляет 4 тысячи квадратных метров. Внутри здания находится предприятие по производству одежды, в настоящий момент идет тушение пожара», — уточнили в прокуратуре.

На месте работают экстренные службы, точные причины возгорания будут озвучены позже — после ликвидации огня.

Ранее сегодня сотрудники МЧС ликвидировали пожар в промышленной зоне в подмосковных Бронницах. Об этом сообщал 5-tv.ru. По прибытии первых бригад пожарных было установлено, что горение охватило открытую территорию в промзоне. От огня пострадали несколько автомобилей. К тушению привлекли около 60 пожарных и 20 единиц техники.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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