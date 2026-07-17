Обвиняемый в распространении фейков о ВС РФ блогер Ремесло отправлен под арест

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 16 0

Накануне его задержали в Санкт-Петербурге.

Арестован блогер Илья Ремесло — подробности

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Суд отправил под арест на 1 месяц и 30 суток блогера Илью Ремесло. Об этом 5-tv.ru сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

Сетевую знаменитость обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах России. Его представитель добавил, что Ремесло задержали в соответствии со ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогеру предъявили обвинение, а следствие просило арестовать задержанного. Также известно, что блогер вину не признал. До того были опубликованы кадры задержания. На них видно, как интернет-знаменитость лежит на полу в комнате лицом вниз в одних трусах. 

Интересно, что до упомянутых высказываний Ремесло поддерживал политику страны, а также не раз способствовал работе полиции по борьбе с нелегальной деятельностью иностранных агентов.

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