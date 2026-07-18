Свыше 400 американских военных пострадали во время конфликта с Ираном

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 23 0

Наибольшие потери зафиксированы в сухопутных войсках.

Раненые США в конфликте с Ираном — данные Пентагона

Фото: www.globallookpress.com/Hannes P. Albert

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Тема:
Война в Иране

Количество американских солдат, раненых в ходе военного противостояния с Ираном, достигло 427. Такие данные получены при помощи системы анализа потерь в обороне Пентагона, пишет РИА Новости.

Наибольшие потери зафиксированы в сухопутных войсках — за время конфликта ранения получили 287 человек. В военно-морских силах страны выявили 68 пострадавших, а в морской пехоте — 19. В ВВС США насчитали 53 пострадавших.

Увеличение числа раненых в американской армии связано с новыми атаками США на Иран и ответными действиями исламской республики. Вашингтон 8 июля возобновил удары по территории ИРИ якобы из-за нападений Тегерана на торговые суда в Ормузском проливе.

Иранские военные в ответ атакуют с помощью ракет и беспилотников американские военные базы, расположенные в странах Ближнего Востока. При этом стороны в июне подписали соглашение о взаимопонимании и завершении конфликта, который длился с конца февраля. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении достигнутых договоренностей.

Ранее 5-tv.ru писал об ударах КСИР по главному ИИ-хабу США и складу с дронами в Бахрейне.

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