ВС РФ нанесли удары по портам Одессы и Черноморска, где доставляли грузы для ВСУ

Вооруженные силы России продолжено нанесение ударов по украинским портам, используемым для доставки грузов в интересах ВСУ. Об этом 18 июля сообщили в Минобороны РФ.

В ходе ночных ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также беспилотниками в порту «Одесса» поражены объекты портовой инфраструктуры и резервуары с горюче-смазочными материалами.

В порту Черноморска уничтожены два морских судна, которые, по данным ведомства, перевозили грузы военного назначения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные нанесли удар по четырем судам в николаевском порту в момент разгрузки поставок для ВСУ. Об этом проинформировали в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, ударные беспилотники поразили сухогрузы в Николаевском морском торговом порту. Кроме того, высокоточным оружием воздушного базирования были уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами в одесском порту.

Также в порту Южный Одесской области в результате удара БПЛА был поражен еще один сухогруз, доставлявший грузы для украинских вооруженных формирований.

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