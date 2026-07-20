Четверть века сотрудничества: Россия и Китай отмечают 25-летие Договора о дружбе

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Алена Куликова
Алена Куликова 71 0

Взаимодействие двух стран давно вышло за пределы официальной дипломатии.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Холдинг ON Медиа; Радио Sputnik; Медиакорпорация Китая (CMG); 5-tv.ru

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Россия и Китай отмечают 25-летие Договора о дружбе

Россия и Китай продолжают расширять гуманитарное сотрудничество. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова в рамках проекта «Добрые соседи», посвященного 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

За это время взаимодействие двух стран вышло далеко за рамки официальной дипломатии, охватив культуру, образование, кино, музейные проекты и академические обмены.

«Перекрестные годы культуры России и Китая в 2024 и 2025 годах стали беспрецедентными по размаху. Мероприятия 2024 года проходили под знаком 75-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Мероприятия 2025 года под знаком 80-летия победы в Великой Отечественной войне и победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии. Всего состоялось более 400 самых разных мероприятий», — рассказала Татьяна Голикова.

Различные выставки, гастроли, концерты, кинофорумы, фестивали, образовательные программы и творческие встречи проходили не только в Москве, Санкт-Петербурге, Пекине и Шанхае, но и во многих других городах России и Китая.

Как сообщила вице-премьер, отдельное внимание уделяется сотрудничеству в сфере кино. Российские фильмы регулярно участвуют в фестивалях в Китае, а китайские картины получают награды на российских площадках. Одним из крупнейших совместных проектов стал фильм «Красный шелк», который вышел в прокат в обеих странах. Сейчас ведется работа над продолжением картины под названием «Черный шелк», а также стороны обсуждают новые российско-китайские кинопроекты.

«По решению президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, 2026 и 2027 объявлены годами российско-китайского сотрудничества в области образования», — дополнила вице-премьер.

В программу вошли сотни совместных мероприятий. Сегодня в Китае работают 45 образовательных учреждений с российским участием, продолжается развитие флагманского проекта «Совместный российско-китайский университет МГУ ППИ в Шэньчжэне», а также расширяются связи между вузами двух стран.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова рассказала значении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

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