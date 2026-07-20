«Русский вход» и скорость 96 км/ч: в Москве прошли соревнования по хай-дайвингу

Сорваться вниз с высоты 27 метров, чтобы через три секунды идеально войти в воду. Так выглядит один из самых экстремальных видов спорта в мире.

В Москве прошел международный турнир по хай-дайвингу, где собрались лучшие спортсмены из 12 стран. Самые яркие моменты — в репортаже корреспондента «Известий» Леонида Клименчука.

Одно неверное движение — и вода превратится в асфальт. В хай-дайвинге ставки как никогда высоки. Каждый прыжок может стать последним.

Из-за высокого риска разбиться в мире всего 25 профессиональных хай-дайверов. Для сравнения, олимпийские атлеты прыгают с десятиметровой вышки. В хай-дайвинге — с 27-метровой. И скорость вхождения в воду, как у автомобиля на трассе.

Полет длится чуть меньше трех секунд. За это время спортсмен должен успеть не только сгруппироваться, но и выполнить акробатический трюк с минимальными брызгами.

В Москву на международные соревнования приехали сильнейшие прыгуны планеты — из России, США, Испании, Германии, Бразилии, Южной Кореи и Австралии. 16 спортсменов из 12 стран.

Фаворит турнира — испанец Карлос Химено, бронзовый призер Крымской серии. Сложнейшие трюки сделали его суперзвездой хай-дайвинга. В прошлом году в Италии он взял «золото», сделав сальто назад из стойки на руках. В столичном Музеоне атлет решил повторить тот самый, ставший фирменным, прыжок.

«Я 22 года работал, чтобы оказаться здесь. Начинал с тройных сальто и постепенно, благодаря тренировкам, пришел к своей цели — выполнять пятикратное сальто и побеждать», — сказал участник международных соревнований по хай-дайвингу из Испании Карлос Химено.

От России выступают Иван Касымов и Артем Сильченко. Артем выбрал технику «слепого входа». В мире ее называют «русский вход». Атлет после сальто теряет воду из фокуса и приземляется, ориентируясь на мышечную память.

«В итоге в мире я один, исполняющий эту технику. Вода достаточно мягкая, потому что она успела прогреться более-менее. Слава Богу погоде. Потому что в холодную воду входить, приводняться очень жестко», — сказал участник соревнований из России Артем Сильченко.

В хай-дайвинге спортсмены прыгают три раза. Всегда ногами вниз, чтобы не сломать руки. Причем доска жесткая — перед прыжком атлеты не могут ее раскачать для разгона. Расчет только на собственные мышцы и силу толчка.

«Скорость в обычных прыжках — 60 километров в час. Здесь — 96. Представляете, какая скорость! И сколько надо сделать всяких сальто, винтов, пируэтов, открыться, посмотреть на воду, еще и ровно войти. Очень сложно», — сказал судья соревнований, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин.

Ежедневные четыреёхчасовые тренировки дали результат. Карлос Химено взял первое место. Серебряным призером стал Мигель Гарсиа из Колумбии. А замкнул тройку лидеров прыгун из Мексики. Все они пообещали, что с радостью прыгнут снова и в следующем году. На том же месте. В то же время.

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