«Пять рублей с банки»: экс-чиновнику Минобороны грозит дело о взятке за тушенку
В расследовании о поставках консервов появились новые показания и неожиданные детали.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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Экс-чиновнику Минобороны грозит дело о взятке за тушенку
Бывшему начальнику продовольственного управления Минобороны Виктору Таразевичу могут предъявить новое обвинение — на этот раз в получении взятки. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на материалы дела.
По данным издания, в рамках расследования появился засекреченный свидетель, который утверждает, что Таразевич мог получать деньги с каждой банки тушенки, поставленной для армии. Речь якобы идет о сумме в пять рублей за единицу продукции.
Кроме того, свидетель заявил, что в 2025 году бывшему руководителю управления могли передать десять миллионов рублей за увеличение объемов поставок продукции МПК «Селятино» и компании «Нармяспром».
Эти организации уже проходят по уголовному делу, связанному с поставками консервов ненадлежащего качества в воинские части в зоне СВО и на Черноморский флот. Следствие считает, что при производстве тушенки могли использовать более дешевые заменители вместо мяса — среди них крахмал, свиные шкуры, шпик и другие компоненты.
По версии следователей, общий объем поставленной продукции составил не менее 170 тонн, а ее стоимость достигла 700 миллионов рублей. Сейчас шесть человек проходят обвиняемыми по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Адвокаты Виктора Таразевича отказались комментировать ход расследования.
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