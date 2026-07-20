«Пять рублей с банки»: экс-чиновнику Минобороны грозит дело о взятке за тушенку

Экс-чиновнику Минобороны грозит дело о взятке за тушенку

Бывшему начальнику продовольственного управления Минобороны Виктору Таразевичу могут предъявить новое обвинение — на этот раз в получении взятки. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на материалы дела.

По данным издания, в рамках расследования появился засекреченный свидетель, который утверждает, что Таразевич мог получать деньги с каждой банки тушенки, поставленной для армии. Речь якобы идет о сумме в пять рублей за единицу продукции.

Кроме того, свидетель заявил, что в 2025 году бывшему руководителю управления могли передать десять миллионов рублей за увеличение объемов поставок продукции МПК «Селятино» и компании «Нармяспром».

Эти организации уже проходят по уголовному делу, связанному с поставками консервов ненадлежащего качества в воинские части в зоне СВО и на Черноморский флот. Следствие считает, что при производстве тушенки могли использовать более дешевые заменители вместо мяса — среди них крахмал, свиные шкуры, шпик и другие компоненты.

По версии следователей, общий объем поставленной продукции составил не менее 170 тонн, а ее стоимость достигла 700 миллионов рублей. Сейчас шесть человек проходят обвиняемыми по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Адвокаты Виктора Таразевича отказались комментировать ход расследования.

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