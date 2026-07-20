«Пять рублей с банки»: экс-чиновнику Минобороны грозит дело о взятке за тушенку

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 101 0

В расследовании о поставках консервов появились новые показания и неожиданные детали.

Экс-чиновнику Минобороны грозит дело о взятке за тушенку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Экс-чиновнику Минобороны грозит дело о взятке за тушенку

Бывшему начальнику продовольственного управления Минобороны Виктору Таразевичу могут предъявить новое обвинение — на этот раз в получении взятки. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на материалы дела.

По данным издания, в рамках расследования появился засекреченный свидетель, который утверждает, что Таразевич мог получать деньги с каждой банки тушенки, поставленной для армии. Речь якобы идет о сумме в пять рублей за единицу продукции.

Кроме того, свидетель заявил, что в 2025 году бывшему руководителю управления могли передать десять миллионов рублей за увеличение объемов поставок продукции МПК «Селятино» и компании «Нармяспром».

Эти организации уже проходят по уголовному делу, связанному с поставками консервов ненадлежащего качества в воинские части в зоне СВО и на Черноморский флот. Следствие считает, что при производстве тушенки могли использовать более дешевые заменители вместо мяса — среди них крахмал, свиные шкуры, шпик и другие компоненты.

По версии следователей, общий объем поставленной продукции составил не менее 170 тонн, а ее стоимость достигла 700 миллионов рублей. Сейчас шесть человек проходят обвиняемыми по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Адвокаты Виктора Таразевича отказались комментировать ход расследования.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.32
-0.08 89.55
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:08
Лионель Месси объявил об уходе из сборной Аргентины
11:05
Российские дроны поразили два судна с грузом для ВСУ в порту «Черноморск»
10:50
Фигуристка Аделия Петросян покинула группу Этери Тутберидзе
10:40
«Воплощение лучшего в музыке»: Лещенко показал, как выглядит 96-летняя Пахмутова
10:30
Расплата за долги: мужчина напал на семью фермера за неуплату аренды трактора
10:22
В Тюмени ФСБ ликвидировала агента Киева, готовившего теракт

Сейчас читают

«Будем любить тебя вечно»: как Аргентина отреагировала на поражение в финале ЧМ-2026
Память Героя России, выносившего тела украинцев с поля боя, увековечат в Южной Осетии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео