На грани большой войны: конфликт США и Ирана может стать еще более масштабным

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться после новых потерь американской армии.
Фото: Reuters/Us Navy/U.S. Navy
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США могут начать масштабную войну с Ираном после новых потерь
США могут вновь вступить в полномасштабное военное противостояние с Ираном. Такой сценарий рассматривается после гибели еще одного американского военнослужащего в Ираке. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, Вашингтон оказался в шаге от дальнейшей эскалации конфликта.
«США балансируют на грани возобновления полномасштабной войны с Ираном после того, как погибло еще больше военнослужащих», — говорится в публикации.
При этом один из американских чиновников заявил газете, что расширение военной операции может столкнуться с серьезными трудностями. По его словам, США испытывают нехватку средств противовоздушной обороны и дальнобойных боеприпасов. Кроме того, осложняет ситуацию невозможность быстро перебросить в регион дополнительные силы и авиацию из-за полученных боевых повреждений.
«У нас недостаточно средств для безопасного проведения операций, и я не думаю, что Белый дом об этом знает», — сказал собеседник газеты.
Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американский военнослужащий погиб в Ираке после детонации неразорвавшихся боеприпасов, сбитых с иранского беспилотника. Также во время поисковой операции в Иордании после атаки Ирана были обнаружены неопознанные человеческие останки. До этого командование информировало о гибели еще двух военнослужащих и исчезновении одного военного на территории страны.
В тот же день газета The New York Times сообщила, что в результате ударов Ирана по американским авиабазам в Иордании ранения получили десятки военнослужащих США. По данным издания, около 20 человек пострадали на авиабазе Муваффак Салти в Азраке, когда пытались укрыться в бункерах во время атаки. Кроме того, повреждения получили несколько военных вертолетов.
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