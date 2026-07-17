Три человека погибли в результате атаки на мосты Бандар-Хамира в Иране
Еще девять человек получили ранения.
Фото: www.globallookpress.com/Sha Dati
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В результате атаки на мосты в городе Бандар-Хамир, Иран, погибли три человека. Еще девять получили ранения различной степени тяжести. Об этом 17 июля сообщило агентство Mehr в Telegram-канале.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь, их состояние контролируется врачами. Движение транспорта на участке Бендер-Аббас — Ларс, который был частично перекрыт после инцидента, начали постепенно восстанавливать. Для безопасности и упрощения регулирования транспортных потоков жителей города просят воздержаться от поездок без необходимости.
Местные службы проводят проверку и оценивают повреждения мостовых сооружений, чтобы определить сроки полного восстановления сообщения. Мосты в этом районе являются ключевыми для перевозки людей и грузов, и любые сбои могут повлиять на логистику региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские военные атаковали стратегические объекты в южной части Ирана — аэропорт в городе Ираншехр и мост в Бендер-Хемире.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 16 июл
- Вооруженные силы США начали новую серию ударов по Ирану
- 16 июл
- Иран атаковал беспилотниками топливное хранилище США в Иордании
- 15 июл
- Трамп отказался от пошлины на проход через Ормузский пролив: что известно
- 15 июл
- США и Иран обменялись серией ночных ударов
- 15 июл
- Трамп заявил, что контакты между США и Ираном продолжаются
- 15 июл
- Армия Ирана пообещала атаковать базы США до «окончательной победы»
- 15 июл
- «Пока я не скажу «довольно»: Трамп о продолжении ударов по Ирану
- 14 июл
- Иран нанес удары по американским базам в Кувейте и Бахрейне
- 14 июл
- Атаки на танкеры и удары по Йемену: Ближний Восток охватил новый виток эскалации
- 14 июл
- КСИР заявил об ударах по военным объектам США в Бахрейне
64%
Нашли ошибку?