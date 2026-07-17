Три человека погибли в результате атаки на мосты Бандар-Хамира в Иране

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 33 0

Еще девять человек получили ранения.

Война в Иране: удары 17 июля 2026, новости

Фото: www.globallookpress.com/Sha Dati

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Тема:
Война в Иране

В результате атаки на мосты в городе Бандар-Хамир, Иран, погибли три человека. Еще девять получили ранения различной степени тяжести. Об этом 17 июля сообщило агентство Mehr в Telegram-канале.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь, их состояние контролируется врачами. Движение транспорта на участке Бендер-Аббас — Ларс, который был частично перекрыт после инцидента, начали постепенно восстанавливать. Для безопасности и упрощения регулирования транспортных потоков жителей города просят воздержаться от поездок без необходимости.

Местные службы проводят проверку и оценивают повреждения мостовых сооружений, чтобы определить сроки полного восстановления сообщения. Мосты в этом районе являются ключевыми для перевозки людей и грузов, и любые сбои могут повлиять на логистику региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские военные атаковали стратегические объекты в южной части Ирана — аэропорт в городе Ираншехр и мост в Бендер-Хемире.

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