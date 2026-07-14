Силы ПВО за ночь сбили 288 дронов ВСУ над российскими регионами

В Тульской области обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор.
Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Российские системы ПВО за ночь уничтожили 288 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАКС.
Атака отражалась с 20:00 13 июля до 08:00 14 июля. Беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Башкортостаном. Кроме того, воздушные цели уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев уточнил, что над регионом сбиты семь БПЛА.
«По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры нет», — отметил он, добавив, что никто не пострадал.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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