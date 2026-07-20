«Вежливое поддакивание»: почему люди заводят отношения с нейросетями

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 41 0

Виртуальный собеседник стал «роднее» живых.

Почему люди общаются с нейросетями

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Доцент Сошников: люди строят отношения с ИИ из-за сложностей в общении

Люди все чаще выбирают дружбу с искусственным интеллектом, поскольку тот обучен безотказно подстраиваться под собеседника. Об этом Газета.ру рассказал доцент кафедры вычислительной математики и программирования МАИ Дмитрий Сошников.

«У нас появился бесплатный и при этом внимательный собеседник, общаться с которым намного легче, чем с людьми», — отметил эксперт.

По его словам, в реальном общении приходится принимать риск быть отвергнутым и испытывать разочарование от обманутых ожиданий, тогда как нейросеть «поддерживает» человека во всех начинаниях и реагирует удобно.

Именно это бесконфликтное взаимодействие, по мнению Сошникова, и вредит человеку. Привыкнув к вежливому соглашательству, люди перестают справляться с дискомфортом, который неизбежен в живых отношениях.

«Отношения с ИИ — это в первую очередь попытка упростить общение и свести его до комфортного поддакивания», — заявил специалист.

Он предупредил, что нейросеть не просто подбадривает, но и укрепляет любые, даже самые сомнительные убеждения пользователя.

«Из-за чего он может укрепиться в своих убеждениях — порой весьма странных, вроде теорий заговора», — добавил Сошников.

Еще одна опасность — иллюзия личности.

«Обновление нейросети или утрата информации в ее памяти ведет к тому, что воспринимаемая вами ИИ-„личность» пропадает. Здесь я делаю акцент на слове «воспринимаемая», потому что, на самом деле, никакой личности, конечно же, нет», — резюмировал эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что американец с биполярным расстройством подал иск на OpenAI из-за бесед с ChatGPT.

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