В Ставрополье сотрудниками ФСБ предотвращен теракт против участника СВО

Сотрудники ФСБ в Ставропольском крае предотвратили теракт против участника спецоперации. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

«В Ставропольском крае пресечена противоправная деятельность гражданина России 1977 года рождения, причастного к подготовке террористического акта в отношении участника специальной военной операции», — уточнили в ФСБ.

По данным правоохранительных органов, подозреваемый по собственной инициативе связался с представителями украинской спецслужбы. Они поручили жителю Ставрополья разведать данные о цели, собрать взрывное устройство, и с его помощью убить российского военнослужащего. Предполагалось, что будет порван автомобиль участника СВО.

Подозреваемый был задержан до того, как ему удалось реализовать задуманное. У него были найдены компоненты, необходимые для изготовления взрывчатого устройства и средства связи, благодаря которым он поддерживал контакт с куратором.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Также действия задержанного проверяются на признаки преступления по статье «Государственная измена». Ему может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Задержанный свою вину признал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудникам ФСБ удалось сорвать целую серию диверсионных атак со стороны Украины. Объекты, которые были целью киевского режима, разбросаны по всей стране: от Ростовской области до Амурской области. Но все они были частью одной операции. На нее противник потратил миллионы долларов.

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