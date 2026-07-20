«Отечественная школа»: в Кремле оценили результаты российских шахматистов

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 52 0

Кремль отметил вклад отечественной школы в мировое развитие интеллектуального спорта.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Песков: шахматисты РФ показывают результаты на наших и международных турнирах

Президент России Владимир Путин поздравил российских шахматистов с Международным днем шахмат. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что российские шахматисты продолжают выступать и на внутрироссийских соревнованиях, и на международных, и демонстрируют высочайшие результаты, тем самым продолжая вносить вклад в развитие российской отечественной шахматной школы». — высказался Песков.

Ранее поздравление президента было опубликовано на официальном сайте Кремля. В своем обращении Владимир Путин назвал шахматы древним интеллектуальным видом спорта, который пользуется широкой популярностью во всем мире и объединяет людей разных возрастов, поколений, национальностей и культур. По словам главы государства, шахматы формируют навыки логического мышления, помогают быстро принимать взвешенные решения, а также развивают целеустремленность и выдержку.

Президент также обратил внимание на богатые традиции российской шахматной школы. Он подчеркнул, что страна по праву гордится выдающимися гроссмейстерами, победителями крупнейших соревнований и чемпионами, чьи достижения стали частью отечественной спортивной истории.

Отдельно Путин отметил работу по сохранению и развитию шахматного наследия. По его словам, в России продолжают открывать специализированные школы, секции и клубы, организовывать международные турниры и фестивали, а интерес к игре среди молодежи продолжает расти.

В завершение глава государства выразил уверенность, что Международный день шахмат пройдет в атмосфере честного спортивного соперничества и дружеского общения, а также будет способствовать дальнейшей популяризации этого вида спорта. Президент пожелал шахматистам, тренерам и любителям ярких впечатлений и новых успехов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве стартовал шестой международный турнир «Шахматные звезды — 2026» для юных спортсменов. Участниками церемонии открытия стали известные российские шахматисты, в том числе чемпионка мира Валентина Гунина и гроссмейстер, сенатор РФ Сергей Карякин.

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