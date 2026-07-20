Трасса Р-280 «Новороссия» полностью взята под контроль РФ

Автомобильная трасса Р-280 «Новороссия», соединяющая Ростов-на-Дону и Симферополь через Мариуполь, находится под полным контролем российских военных. Об этом губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту России Владимиру Путину во время встречи в Кремле.

По словам главы региона, в Запорожской области также значительно снизилась эффективность украинских беспилотников. Балицкий отметил, что российские военные постоянно совершенствуют средства противодействия БПЛА, что положительно сказывается на обстановке.

Губернатор отдельно рассказал о ситуации в Энергодаре. По его словам, обстановка в городе остается сложной, но находится под контролем. Он заявил, что ВСУ продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре, включая аптеки и объекты жизнеобеспечения, однако российские военные принимают необходимые меры для защиты населения. Кроме того, Балицкий пригласил президента на празднование 200-летия Бердянска.

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