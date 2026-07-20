«Развратные действия»: доследственная проверка начата после голой прогулки звезды «Дома-2»

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 1 010 0

Глава «Лиги безопасного интернета» обратилась в полицию из-за обнаженных видео, которые смотрят школьники.

Блогершу проверяют за голый перформанс

Фото: Instagram*/bragina_anastasiaa

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Доследственная проверка начата против блогера, гулявшей голой по Москве

Доследственную проверку по статье о развратных действиях начали в отношении блогерши Анастасии Брагиной, которая разгуливала голой по Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru в правоохранительных органах.

«Проводится доследственная проверка по статье 135 УК РФ (Развратные действия)», — сказал собеседник.

Бывшую участницу «Дома-2» задержали накануне после того, как в интернете разошлись кадры ее обнаженного перформанса. Предварительно установлено, что девушка появилась без одежды в одном из магазинов на Волоколамском шоссе, а затем продолжила прогулку по улицам, транслируя происходящее в соцсети.

Сама блогерша объяснила свой поступок желанием проверить собственные границы и сломать внутренние барьеры.

«Больше боялась. Считаю, что все убеждения созданы, и я хочу выходить из этих ограничений и убеждений по максимуму», — заявила она.

При этом, по словам работницы одного из магазинов, несовершеннолетних рядом с голой девушкой не было. Однако реакция надзорных органов не заставила себя ждать. Екатерина Мизулина подчеркнула, что аудитория у Брагиной детская.

«Треш-блогерша публично растлевает детей на своих ресурсах. Весь контент, который снимает блогер, смотрят тысячи детей, преимущественно в возрасте от девяти до 12 лет», — написала глава «Лиги безопасного интернета», подтвердив, что уже обратилась в полицию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге вынесли приговор паре треш-блогеров за надругательство над могилами.

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