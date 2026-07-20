Подросток погиб во время празднования победы сборной Испании на ЧМ-2026

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 73 0

В знак траура мэрия города, где произошла трагедия, на три дня приспустит флаги.

Ребенок погиб во время празднования победы на ЧМ

Фото: www.globallookpress.com/RocÃƒÂ­O Ruz

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Подросток погиб во время празднования победы сборной Испании на чемпионате мира по футболу (ЧМ-2026). Об этом сообщило информационное агентство Europa Press со ссылкой на местные власти.

По данным СМИ, трагедия произошла в городе Сьюдад‑Родриго провинции Саламанка. Во время празднования победы сборной Испании в ЧМ-2026 несколько человек забрались на фонтан. Среди них был и 13-летний мальчик. Конструкция не выдержала веса и обрушилась. Один из камней упал на подростка.

Мальчика пытались спасти прибывшие на место происшествия сотрудники полиции. Но подросток скончался. Кроме того, еще три человека получили серьезные травмы. Пострадавших госпитализировали, они находятся в тяжелом состоянии.

«Весь город скорбит об этой утрате и разделяет боль семьи и друзей ребенка. То, что должно было стать празднованием победы сборной Испании, превратилось в трагедию. В связи с этими обстоятельствами и в знак траура флаги на здании мэрии будут приспущены до 22 июля включительно», — заявили местные власти.

В США 19 июля состоялся финальный матч ЧМ-2026. На поле встретились сборные Аргентины и Испании. Последние одержали победу со счетом 1:0. Мяч был забит в дополнительное время.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что семилетний ребенок погиб в результате падения дерева в Конаковском районе Тверской области. В момент трагедии мальчик находился в палатке. Его с тяжелыми травмами доставили в больницу, но спасти ребенка врачи не смогли.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.32
-0.08 89.55
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:08
Лионель Месси объявил об уходе из сборной Аргентины
11:05
Российские дроны поразили два судна с грузом для ВСУ в порту «Черноморск»
10:50
Фигуристка Аделия Петросян покинула группу Этери Тутберидзе
10:40
«Воплощение лучшего в музыке»: Лещенко показал, как выглядит 96-летняя Пахмутова
10:30
Расплата за долги: мужчина напал на семью фермера за неуплату аренды трактора
10:22
В Тюмени ФСБ ликвидировала агента Киева, готовившего теракт

Сейчас читают

«Будем любить тебя вечно»: как Аргентина отреагировала на поражение в финале ЧМ-2026
Память Героя России, выносившего тела украинцев с поля боя, увековечат в Южной Осетии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео