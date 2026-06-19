«С ней до конца»: Соловьев хочет парные роды с Авериной

Дмитрий Соловьев будет присутствовать на родах супруги Дины Авериной

Настоящий мужчина со своей любимой женщиной даже в роддоме. Это тот этап, когда вокруг будет много незнакомых людей, и ей особенно будет нужна поддержка близкого человека. Таким мнением поделился с корреспондентом 5-tv.ru Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев на премии МУЗ-ТВ 2026 «Движение».

«Если ты взял за руку любимую женщину, то ты идешь с ней до конца. Это тот этап, в котором необходимо быть рядом, и я считаю, что это абсолютно нормально. Кто-то, наверное, считает, что это неправильно, но в нашем случае это такая необходимая поддержка своей любимой женщины. Быть рядом, потому что вокруг будут люди, которых мы не знаем, и в этот момент, в эту минуту, мне кажется, должен быть хотя бы один человек рядом, который будет всем сердцем, всей душой дышать параллельно», — поделился фигурист.

По словам будущего папы, за время беременности у Дины на 100% поменялся гормональный фон. Когда он поздно приходит домой, красавица-жена все это время могла не спать и не есть из-за сильного волнения за благоверного.

«Я говорю: „Да все хорошо, солнышко, это всего лишь такой этап жизни, где я в абсолютной безопасности, все хорошо“. Но вот у Дины внутри вот эти переживания как у близкого человека. Естественно, они сейчас обостряются. И да, я понимаю, насколько сложный этот период, я вообще не представляю, как женщины проживают его, а потом еще несколько месяцев после, а то и лет», — добавил Соловьев.

Дмитрий всячески старается быть рядом и поддерживать любимую не только словами, но и действиями. То, что в паре царит спокойствие и гармония, понятно хотя бы потому, как весь вечер Дина радовала окружающих лучезарной улыбкой и сияющим взглядом.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, уже в этот август Дина подарит Дмитрию первенца. Согласно гороскопу, малыш родится под влиянием огненного знака Льва.

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