Стали известны дата и место похорон журналиста Сергея Шолохова

Журналиста Сергея Шолохова похоронят на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга

Российского журналиста и телеведущего Сергея Шолохова похоронят на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщил его пасынок, музыкант Всеволод Москвин.

«Прощание и похороны пройдут на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге 26 июля», — уточнил член семьи журналиста.

Сердце Шолохова остановилось 18 июля после продолжительной болезни. Ему было 67 лет.

Будущий телеведущий родился в 1958 году в Ленинграде. Он окончил филологический факультет, а затем аспирантуру по направлению «Искусствоведение».

В 1987 году попал на телевидение Северной столицы на должность редактора отдела кино. Первую популярность получил как ведущий программы «Пятое колесо».

В 1991 году запустил собственный телепроект о кинематографе «Тихий дом». Также в качестве приглашенного научного сотрудника успел поработать в Гарвардском университете.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Троекуровском кладбище в Москве похоронили вдову телеведущего Александра Маслякова Светлану. Церемония прошла 20 июля.

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