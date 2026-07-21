«Становится больше»: Клава Кока устроила семейный сюрприз для Димы Масленникова

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Алена Куликова
Алена Куликова 89 0

Певица превратила встречу с родственниками в душевный праздник.

Клава Кока устроила сюрприз Масленникову со своей семьей

Фото: Telegram/КЛАВА КОКА/klavacoca

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Клава Кока познакомила Диму Масленникова с бабушкой и дедушкой

Певица Клава Кока официально познакомила блогера Диму Масленникова со своими бабушкой и дедушкой. Встреча состоялась в Пятигорске, куда шоумен приехал по работе, рассказала исполнительница в личном Telegram-канале.

Изначально Масленников планировал навестить родственников артистки в одиночку, однако поп-исполнительница решила устроить забавный сюрприз: она тайно прилетела к близким накануне ночью. Блогер не подозревал, что встретит певицу. Бабушка звезды сильно переживала, но умело подыграла внучке, сохранив интригу.

В итоге долгожданный визит превратился в душевный праздник. Позже артистка рассказала подписчикам, что высшей ценностью для нее остается семья.

«Семья — важнее всего; и так прекрасно, что наша становится больше», — такой подписью артистка сопроводила публикацию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва познакомила своего возлюбленного, предпринимателя Романа Товстика, с семьей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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