Могила Светланы Масляковой на Троекуровском кладбище утонула в цветах

Могила вдовы легендарного телеведущего Александра Маслякова Светланы усыпана цветами и венками. Соответствующие видео публикует 5-tv.ru.

Члены семьи, друзья и коллеги принесли букеты белых, красных роз, а также лилии и полевые цветы к могиле режиссера программы «КВН».

«От семьи Титовых»;

«От родных и близких»;

«Любимой маме»;

«Душе великой программы с любовью и благодарностью», — гласят надписи на венках.

Светлану Маслякову похоронили 20 июля на Троекуровском кладбище в Москве. Она покоится рядом со своей матерью. Церемония прошла в закрытом формате. На гражданской панихиде присутствовали только самые близкие.

Светлана Маслякова умерла 17 июля в возрасте 78 лет от продолжительной болезни. Она пришла в КВН в 1966 году в возрасте 19 лет, начав работу ассистентом режиссера в молодежной редакции Центрального телевидения. Вскоре Маслякова стала режиссером программы и более полувека участвовала в создании проекта.

В 1971 году Светлана Маслякова вышла замуж за Александра Маслякова, с которым прожила более 50 лет.

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