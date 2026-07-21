Умер Юрий Чигров, российский актер театра и кино

В возрасте 77 лет умер российский актер театра и кино Юрий Чигров. Сердце артиста остановилось в понедельник, 20 июля. Об этом стало известно aif.ru.

За годы активной деятельности выпускник школы-студии Московского Художественного академического театра сформировал фильмографию, насчитывающую более 40 проектов.

Настоящее признание публики Чигров получил благодаря участию в популярных отечественных детективных сериалах. В их числе такие проекты, как «Глухарь», «Пятницкий», «Закон и порядок» и «Москва. Три вокзала», и другие.

«Печально… У Чигрова была онкология 4 стадии», — сообщил коллега актера Алексей Шилин.

Свой путь в искусстве артист начинал на подмостках Московского экспериментального театра-студии. Кинематограф раскрыл его редкий талант перевоплощения: актер мастерски создавал глубокие и убедительные образы, которые запомнились многим телезрителям.

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