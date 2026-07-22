«Заслуживает глубокого уважения»: Путин поздравил Газманова с 75-летием

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 77 0

Президент отметил не только профессиональные достижения певца.

Путин поздравил Газманова

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Владимир Путин поздравил Олега Газманова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Олега Газманова с 75-летним юбилеем. Соответствующая телеграмма была опубликована на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил достижения музыканта на профессиональном поприще и его востребованность у зрителя как певца. При этом президент подчеркнул, что этим деятельность Газманова не ограничивается.

«И конечно, глубокого уважения заслуживает ваша активная гражданская позиция, большой личный вклад в реализацию общественно значимых инициатив», — добавил Путин.

Российский лидер пожелал артистку крепкого здоровья и новых достижений в профессии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин поздравил работников морского и речного флота России с профессиональным праздником. Президент подчеркнул, что судоходство является важной частью транспортной системы нашей страны. Оно способствует социальному и экономическому развитию России и помогает выстраивать межрегиональные и международные связи.

Путин также выразил уверенность в том, что компетентность, трудовая дисциплина и уважение к традициям моряцкого дела будут и дальше помогать работникам этой сферы выполнять задачи на благо страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.48
-0.07 89.60
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:34
Москвичку обязали выплатить компенсацию мужчине, облизавшему ее ноги в автобусе
6:00
Бойцы «Севера» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
5:51
Заставлял дочь повторять сцены из порно: в Барнауле отец издевался над детьми
5:30
На Пятом канале акция «День добрых дел» для пятилетнего Матвея
4:50
«Взрывная» диарея: в США кишечная инфекция охватила 41 штат

Сейчас читают

ЦБ готовится принять одно из самых сложных решений по ключевой ставке
Не только русофобия: на безопасность в Грузии жалуются туристы со всего мира
Стас Михайлов преобразился до неузнаваемости: врач рассказала, что стоит за переменами
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео