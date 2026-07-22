Глава МИД РФ Лавров проведет личные переговоры с госсекретарем США Рубио

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проведет личные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио 23 июля. Встреча дипломатов состоится в первой половине дня в рамках проходящих на Филиппинах мероприятий АСЕАН.

Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, диалог уже полностью согласован. Пересечься руководителям дипломатических служб удалось накануне: они коротко пообщались во время приема и окончательно утвердили график.

Ожидается, что стороны детально обсудят возможности урегулирования ситуации в Украине. Лавров также уточнил, что встреча представителей государств будет полезной.

«Надеюсь, что нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам министерского совещания Россия-АСЕАН.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в рамках АСЕАН Сергей Лавров примет участие во встречах с коллегами по БРИКС.

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