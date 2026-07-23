США атаковали военные объекты Ирана
Американские силы завершили 12-ю серию ударов по территории исламской республики.
Фото: www.globallookpress.com/Ford Williams/U.S. Navy
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Американские военные завершили очередную волну ударов по территории Ирана. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
«Силы Центрального командования ВС США завершили очередной раунд ударов по Ирану, 12-ю ночь подряд», — говорится в сообщении.
В CENTCOM заявили, что наносили удары по военным целям исламской республики — складам с ракетами и беспилотниками, пунктам береговой разведки, системам противовоздушной обороны и морским объектам.
В командовании подчеркнули, что цель атак Вашингтона — ослабить возможности Тегерана осуществлять нападения на торговые суда и моряков. Кроме того, в CENTCOM отметили, что свыше 50 тысяч американских военных, находящихся на Ближнем Востоке, остаются в состоянии боевой готовности.
ВС США начали 12-ю серию атак ночью 23 июля. Иранские СМИ сообщили о ракетных ударах по нескольким городам страны, а также объекту в провинции Бушер, на территории которой расположена атомная электростанция.
Ранее в иранском Корпусе стражей исламской революции заявили о пожаре на нефтяном танкере после подрыва на мине в Ормузском проливе.
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