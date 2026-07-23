Лавров и Рубио провели переговоры в рамках саммита АСЕАН в Маниле

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 149 0

Инициатором встречи была американская сторона.

Фото, видео: Reuters/Brendan Smialowski; 5-tv.ru

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Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели переговоры в рамках саммита АСЕАН в Маниле.

Встреча началась в 11:54 (06:54 по московскому времени) в Филиппинском международном конференц-центре. Она продлилась 35 минут.

Как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова корреспонденту «Известий» Николаю Иванову, с инициативой провести встречу министра иностранных дел и РФ и госсекретаря США в Маниле выступила американская сторона.

«Американская сторона вышла с таким предложением, соответственно, российская делегация согласилась», — отметила Мария Захарова.

Ранее, комментируя предстоящую беседу, Лавров заявлял, что планирует поинтересоваться у представителя Соединенных Штатов о взглядах Вашингтона на перспективы разрешения конфликта на Украине. Рубио также подтверждал, что на этой беседе будет обсуждаться данная тема.

Эта встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио стала уже пятой с января 2025 года. То есть с момента, когда должность президента США вновь занял Дональд Трамп. Кроме того, представители Москвы и Вашингтона за это время провели 11 телефонных разговоров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США и Россия обязаны поддерживать отношения вопреки разногласиям. Такое заявление сделал Марко Рубио на выступлении в рамках саммита АСЕАН в Маниле.

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