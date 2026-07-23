Боевики ВСУ ударили по объекту ТЭК в Ульяновской области

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 1 947 0

На месте происшествия работают спецслужбы.

Атака ВСУ на Ульяновскую область 23 июля — удар по ТЭК

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Новоспасском районе Ульяновской области подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил глава региона Алексей Русских.

«Вражескими БПЛА атакован объект ТЭК в Новоспасском районе», — написал губернатор.

Он отметил, что на месте происшествия находятся спецслужбы. Русских также призвал граждан сохранять спокойствие и предупредил о запрете размещения в интернете кадров БПЛА, в том числе снимков их фрагментов, а также работы средств ПВО.

Боевики киевского режима регулярно совершают атаки на российские регионы, применяя беспилотники и ракеты. Под ударами оказываются не только предприятия, но и жилые дома, а также автобусы с пассажирами, объекты гражданской инфраструктуры. Жертвами преступных действий ВСУ становятся мирные жители.

Ранее 5-tv.ru писал о массированной атаке дронов противника на Краснодарский край. В результате повреждения получили жилые дома в Краснодаре и Динском районе. Также в краевом центре после прилета БПЛА загорелся складской комплекс.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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