ПВО отразила атаку четырех дронов ВСУ, летевших на Москву

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 3 284 0

На месте падения фрагментов находятся экстренные службы.

Атака беспилотников на Москву 23 июля — сколько сбили

Фото: © РИА Новости

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали четыре вражеских беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву», — написал градоначальник.

Глава города отметил, что на месте падения фрагментов дронов противника работают специалисты экстренных служб. Информации о жертвах, раненых и повреждениях на земле нет.

Боевики киевского режима продолжают пытаться нанести удары по объектам на территории российской столицы с помощью беспилотников. Однако городские власти неоднократно заявляли, что любые попытки противника атаковать Москву успешно пресекаются.

Минувшей ночью силы ПВО также отражали атаку беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области. По словам губернатора региона Александра Гусева, есть пострадавшие.

Ранее 5-tv.ru писал об атаке вражеских дронов на Краснодарский край. Так, беспилотник ВСУ поразил складской комплекс в краевом центре, в результате чего погибла женщина. Кроме того, боевики ударили по предприятию в Армавире — жертвой стал один человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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