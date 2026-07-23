ПВО отразила атаку четырех дронов ВСУ, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали четыре вражеских беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву», — написал градоначальник.

Глава города отметил, что на месте падения фрагментов дронов противника работают специалисты экстренных служб. Информации о жертвах, раненых и повреждениях на земле нет.

Боевики киевского режима продолжают пытаться нанести удары по объектам на территории российской столицы с помощью беспилотников. Однако городские власти неоднократно заявляли, что любые попытки противника атаковать Москву успешно пресекаются.

Минувшей ночью силы ПВО также отражали атаку беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области. По словам губернатора региона Александра Гусева, есть пострадавшие.

Ранее 5-tv.ru писал об атаке вражеских дронов на Краснодарский край. Так, беспилотник ВСУ поразил складской комплекс в краевом центре, в результате чего погибла женщина. Кроме того, боевики ударили по предприятию в Армавире — жертвой стал один человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.