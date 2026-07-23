«Пострадавшие и серьезные последствия»: дроны ВСУ атаковали Воронежскую область

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 844 0

Силы ПВО всю ночь отражали вражеские удары по гражданским объектам.

Атака БПЛА ВСУ на Воронежскую область 23 июля: новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Гусев: в результате атаки БПЛА в Воронежской области есть раненые

Силы противовоздушной обороны в ночь на 23 июля отражали атаку беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области, есть пострадавшие. Об этом заявил губернатор Александр Гусев.

«К сожалению, у нас есть пострадавшие и серьезные последствия», — написал он в канале в мессенджере МАКС.

Детали станут известны после окончания работы экстренных служб, уточнил губернатор.

Режим воздушной опасности в регионе был отменен, однако угроза повторного налета БПЛА сохраняется.

О ночной атаке дронов ВСУ также сообщил глава Ульяновской области Алексей Русских. По его словам, целью боевиков был объект топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе.

Ранее, в ночь с 21 на 22 июля, силы ПВО России сбили 242 украинских беспилотника.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим применяет как беспилотники, так и ракеты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
23 июл
В результате удара беспилотника ВСУ в Воронеже погиб трехлетний мальчик
23 июл
Один человек погиб, четверо ранены в результате ночной атаки ВСУ на Крым
23 июл
Боевики ВСУ ударили по объекту ТЭК в Ульяновской области
22 июл
«Приоритет — доставка покупателям»: Татьяна Ким — о восстановлении работы складов Wildberries
22 июл
Скончалась одна из пострадавших при пожаре в складском комплексе в Краснодаре
22 июл
В результате удара ВСУ по многоэтажке в Ялте пострадали 13 человек
22 июл
Один человек погиб в результате ночной атаки БПЛА в Армавире
22 июл
За ночь силы ПВО России сбили 242 украинских беспилотника
22 июл
Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Ставрополье выросло до пяти человек
22 июл
Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на склад в Ставропольском крае
+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
78.40
-0.08 89.44
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:28
В Японии планируют начать пересаживать свиные почки людям к 2033 году
22:15
Бывшая порноактриса стала сенатором в Колумбии
21:55
Собянин: школа № 236 откроется после реконструкции 1 сентября
21:39
Ола, Россия: в бразильских школах начнут преподавать русский язык
21:24
Российские силы ПВО сбили 172 украинских беспилотника за 12 часов
21:11
Бывшая девушка сына Кадышевой не смогла отсудить у него миллионы

Сейчас читают

«А теперь Драпатый!» — Минобороны России иронично прокомментировало смену главкома ВСУ
Не только русофобия: на безопасность в Грузии жалуются туристы со всего мира
Хранитель традиций русской кухни: умер кулинар и телеведущий Максим Сырников
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео