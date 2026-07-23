«Пострадавшие и серьезные последствия»: дроны ВСУ атаковали Воронежскую область

Силы ПВО всю ночь отражали вражеские удары по гражданским объектам.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Гусев: в результате атаки БПЛА в Воронежской области есть раненые
Силы противовоздушной обороны в ночь на 23 июля отражали атаку беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области, есть пострадавшие. Об этом заявил губернатор Александр Гусев.
«К сожалению, у нас есть пострадавшие и серьезные последствия», — написал он в канале в мессенджере МАКС.
Детали станут известны после окончания работы экстренных служб, уточнил губернатор.
Режим воздушной опасности в регионе был отменен, однако угроза повторного налета БПЛА сохраняется.
О ночной атаке дронов ВСУ также сообщил глава Ульяновской области Алексей Русских. По его словам, целью боевиков был объект топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе.
Ранее, в ночь с 21 на 22 июля, силы ПВО России сбили 242 украинских беспилотника.
Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим применяет как беспилотники, так и ракеты.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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