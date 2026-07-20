Шанс для Долиной? Адвокат Лурье раскрыла правду о перепродаже злополучной квартиры
Защитник предпринимательницы обратила внимание на сообщения, которые ранее появились в СМИ.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Адвокат Полины Лурье опровергла продажу квартиры Ларисы Долиной
Информация о том, что предприниматель Полина Лурье якобы решила выставить на продажу квартиру в московских Хамовниках, не соответствует действительности. Об этом 5-tv.ru заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.
Ранее в СМИ появились сообщения, что собственница якобы нашла покупателя на недвижимость и уже ведет переговоры о сделке.
«Полина квартиру не продает», — сказала адвокат.
О том, что Лариса Долина пострадала от действий телефонных мошенников, стало известно 13 августа 2024 года. Как сообщалось, злоумышленники связывались с артисткой на протяжении нескольких месяцев — с апреля по июнь — и убеждали ее, что деньги находятся под угрозой. Чтобы якобы защитить накопления, певице предлагали перевести их на «безопасные» счета.
В итоге Долина перечислила сбережения по указанным реквизитам, а также продала принадлежавшую ей квартиру. Осознав, что стала жертвой обмана, артистка обратилась в правоохранительные органы.
Позднее Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск певицы и признал сделку по продаже недвижимости недействительной. Это решение оставил в силе Мосгорсуд. Затем 27 ноября 2025 года Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался отменять постановления предыдущих инстанций.
После этого Полина Лурье, выступавшая истцом по делу, обратилась в Верховный суд России. Высшая судебная инстанция завершила рассмотрение спора и сохранила право собственности на квартиру за Лурье. Уже 25 декабря Мосгорсуд постановил выселить Долину из жилья.
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