В результате удара беспилотника ВСУ в Воронеже погиб трехлетний мальчик

Его родители и еще один молодой человек получили ранения.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Воронежа погиб трехлетний мальчик, еще трое человек, включая его родителей, ранены. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев, уточняя подробности атаки, о которой сообщил ранее.
«Возник пожар в частном доме, в котором, к большому сожалению, погиб трехлетний мальчик. Его родители получили ранения разной степени тяжести», — написал он в Telegram-канале.
В том же районе 19-летний мужчина получил несерьезные ранения, госпитализировать его не пришлось.
Всего за ночь дежурными силами противовоздушной обороны в небе над Воронежем и шестью районами региона сбили 36 БПЛА.
Есть повреждения недвижимого и движимого имущества. Посечена кровля одного склада и фасад другого, в девяти частных домах выбиты стекла, также разбита кровля, кровля и хозяйственные постройки. Еще в 15 квартирах пяти многоквартирных домов придется менять окна и проводить ремонт коммуникаций. Еще десять автомобилей посечены осколками. Также в двух районах сломаны кровля, окна и фасад двух частных домов.
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