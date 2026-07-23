Лавров заверил Рубио в готовности РФ придерживаться анкориджских договоренностей

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил госсекретарю США Марко Рубио готовность России придерживаться договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Об этом сообщило ведомство на официальном сайте, подводя итоги встречи российского дипломата с представителем Соединенных Штатов на саммите АСЕАН в Маниле.

«Лавров вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече президентов Путина и Трампа в Анкоридже, и на которые российский лидер дал согласие», — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, Лавров рассказал американскому коллеге о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения украинского конфликта. Также он подчеркнул, что недопустимо и дальше накачивать киевский режим вооружением. Как не стоит и поддерживать политическую линию европейских стран, которая дестабилизирует обстановку и пытается нанести России «стратегическое поражение».

Представители РФ и США обменялись мнениями как по двусторонним отношениям, так и по международной повестке. Они поддержали развитие культурных и других связей.

Глава российского МИД и госсекретарь США выступили за нормализацию дипломатических отношений двух государств.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что отказ от диалога между Москвой и Вашингтоном будет большой ошибкой. Об этом заявил Марко Рубио на выступлении рамках саммита АСЕАН в Маниле.

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