«Не верю»: ИИ-актриса впервые получила главную роль в кино

ИИ-актриса впервые получила главную роль в кино

Искусственный интеллект делает еще один большой шаг в мир большого кино. Цифровая актриса впервые получила главную роль в полнометражном фильме. А на фестивале в Каннах уже представили первую картину вообще без участия людей.

Но готовы ли зрители поверить виртуальным героям, а режиссеры — отказаться от живых артистов? Выяснял корреспондент «Известий» Захар Акопов.

Она уже успешный блогер. В соцсетях — ролики о том, как живет, снимается в кино и ходит на светские тусовки. 150 тысяч подписчиков.

Тилли Норвуд — еще и начинающая актриса. Но есть нюанс. Ее не существует в нашей реальности. Она полностью сгенерирована.

«Вы все говорите, что меня не существует. Но какая разница? Вы все равно говорите обо мне», — говорит ИИ-актриса Тилли Норвуд.

Уже объявили о назначении Тилли на главную роль в драматической комедии. Популярность ИИ-персонажа, которому не надо платить гонорары и подстраиваться под график, создатели пытаются монетизировать. И заранее как бы извиняются за это перед коллегами.

«У нее есть собственная история, собственный образ, и она не отнимает рабочие места в традиционной кино- и телеиндустрии», — сказала создательница Тилли Норвуд, актриса, продюсер Элин ван дер Велден.

Продюсеры только-только успокоили тысячи актеров и сценаристов, которые бастовали, опасаясь остаться без работы из-за ИИ. И вот теперь артисты угрожают вторым раундом.

«Придется бороться. Потому что у Гильдии режиссеров, Гильдии актеров, Гильдии сценаристов — да и вообще у всех творческих специалистов — общий интерес: сохранить эти профессии за людьми», — сказал актер, режиссер Адам Кой.

Даже в Каннах впервые показали полностью сгенерированный фильм «Долгая дорога в ад». Его производство обошлось в полмиллиона долларов. Для сравнения, один только Леонардо ДиКаприо за работу в боевике Пола Андерсона «Битва за битвой» получил 20 миллионов.

Но что насчет качества такого кино? Работу нейросетевой Тилли Норвуд показали режиссеру, снимавшему Меньшикова, Козловского и Петренко. Создатель пронзительной «Звезды» и знаменитой «Легенды № 17» о хоккеисте Харламове ИИ-актрисе не верит.

«Я не понимаю, как будет действовать этот персонаж не в клипе коротком, а в истории, где должны быть изменения. Это самое сложное. Об этом говорил Юрий Никулин: самое сложное в кадре — изменить. Одну эмоцию создать человек может, а если изменить, то это уже проблема», — сказал президент Гильдии кинорежиссеров России, профессор ВГИК Николай Лебедев.

Потому в индустрии пока убеждены: ИИ-технологии помогут сэкономить в лучшем случае на массовке.

Согласен с этим Иван Кокорин, который снимался у Балабанова, одного из признанных мастеров, умевших на скромный бюджет делать культовое кино.

«Какой хороший вопрос, лишаться ли работы артисты? Если нужен зрительный зал в Большом театре, конечно, я как продюсер буду думать о том, чтобы не весь зал сидел в зрительном зале, а только первые ряды. Это даст возможности скорости в производстве», — сказал актер Иван Кокорин.

Или, например, зачем перекрывать полгорода для съемки сцены погони, если ее можно сгенерировать. ИИ-продюсер Валерий Лернер начал осваивать эти технологии всего год назад и уже создает короткометражки. Как это делается, показал наглядно.

«Если можно, я буду использовать вас, Захар. Это фото мы загружаем в нейросеть и получаем вот такое изображение», — объяснил генеральный продюсер ИИ-агентства Валерий Лернер, демонстрируя сгенерированное фото корреспондента на доске для серфа.

На создание 10-секундного фрагмента мы потратили 100 рублей. Но чтобы выпустить успешное кино, по-прежнему нужна команда профессионалов, которой что раньше, что сейчас в первую очередь нужна идея. В нашем случае, при минимальных вложениях, нейросеть прекрасно справилась бы максимум с финальными титрами.

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